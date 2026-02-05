Navigatie overslaan

Drie mannen opgepakt voor stelen van fatbike, politiehonden in actie

Vandaag om 18:02 • Aangepast vandaag om 18:50
Finn en Bikkel hebben weer goed werk afgeleverd (foto's: politiehonden_oostbrabant/instagram).
Drie mannen zijn woensdag aangehouden voor bedreiging en het stelen van een fatbike in de regio Den Bosch. Ze sloegen eerst op de vlucht, maar met behulp van politiehonden kon de politie ze toch oppakken.

De politie ging direct op de melding af. "Niet veel later werden drie personen aangetroffen die voldeden aan het signalement", schrijft de politie Oost-Brabant op Instagram. "Bij het geven van een stopteken sloegen zij op de vlucht."

Eén van de mannen kon meteen worden aangehouden, maar de andere twee wisten te ontsnappen. Het gebied werd afgezet en politiehonden Finn en Bikkel kwamen ter plaatse. “Finn en Bikkel hadden direct het spoor te pakken en troffen de twee verdachten aan die zich verstopt hadden." De mannen werden meteen aangehouden.

De politie laat weten trots te zijn op de honden. “Finn en Bikkel kregen een extra aai over hun bol.”

