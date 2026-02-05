Horecazaken overtreden de regels, twee aanhoudingen vanwege witwassen

Een 34-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn vorige week in Breda en Oosterhout aangehouden voor witwassen. Uit onderzoek kwamen ook signalen dat de bedrijfsvoering van meerdere horecabedrijven niet op orde was. Daarom hebben de gemeenten controles uitgevoerd. Er was sprake van meerdere overtredingen.

De politie doorzocht vorige week een huis in Oosterhout en een bedrijfspand in Breda. Daarna zijn de twee opgepakt. De signalen van slechte bedrijfsvoering waren aanleiding om grootschalige controles te doen bij meerdere horecagelegenheden. De gemeenten hielden deze controles samen met toezichthouders, handhavers, politie, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, Belastingdienst en Douane. Bij drie horecabedrijven in Oosterhout en Breda zijn overtredingen geconstateerd. Zo was er bij een Bredaas bedrijf sprake van twee medewerkers die te jong zijn om eten te bezorgen. "Dit valt onder verboden kinderarbeid", laat de gemeente weten.