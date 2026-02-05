Masseur zit aan borsten tijdens massage: OM eist taakstraf
Een 48-jarige masseur uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht. Hij zou tijdens een van zijn behandelingen de borsten van een destijds 21-jarige vrouw hebben gemasseerd. Justitie eiste donderdag daarom een werkstraf van 120 uur tegen de man.
Het slachtoffer, een man in transitie, boekte in januari 2023 een full body massage bij de Bosschenaar thuis. Het slachtoffer had toen nog de lichaamskernmerken van een vrouw. Toen ze met een ontbloot bovenlichaam op de behandeltafel lag, zou de masseur ongevraagd de borsten hebben gemasseerd.
Klanten die vragen om naaktmassages
In de ogen van het slachtoffer zijn er ook opdringerige en ongepaste opmerkingen gemaakt. Zo zou de Bosschenaar hebben gezegd dat hij weleens vragen krijgt van klanten voor naaktmassages of massages met ‘happy ending’. Ook een tekstberichtje met de vraag nog eens terug te komen om ‘andere technieken te proberen’, viel niet in goede aarde.
Eenmaal thuis merkte de moeder van het slachtoffer dat er iets niet helemaal pluis was. Toen ze doorvroeg barstte haar kind in tranen uit. Het slachtoffer stapte naar de politie.
“Tijdens de massage verhoogde de spanning alleen maar. Het gevoel versterkte dat alles mis was”, vertelde het slachtoffer openhartig donderdag tegen de rechter. “Op dat moment was ik niet in staat om er iets van te zeggen. Het leek of ik verlamd was.”
De masseur, die vanaf het moment van aanhouding met zijn massagepraktijken is gestopt, gaf aan erg geschrokken te zijn hoe het is gelopen. Naar zijn idee heeft zijn klant de massage helemaal anders ervaren dan hijzelf. Bovendien zei hij zich van geen kwaad bewust te zijn over zijn opmerkingen en berichtje na afloop. “Als ik dat had geweten, dan had ik niet gevraagd om nog eens terug te komen”, zo vertelde hij de rechter.
'Het was de borstspier'
Het aanraken van de borsten, zoals de rechter omschreef, zag hij ook anders. “Ik heb de borsten niet gekneed. Totaal niet. Het was de borstspier”, benadrukte hij.
De masseur legde uit dat hij altijd vraagt of mensen een handdoek willen om op de borst te leggen, maar dat hoefde van de klant volgens hem toen niet. De verdachte zei dat hij in zulke gevallen de borstspier meepakt. Om te controleren of alles naar wens is, vraagt hij tussendoor altijd meerdere keren of de massage goed is, lichtte hij toe. En die indruk kreeg hij destijds, zo zei hij.
De officier van justitie was van mening dat de handelingen zonder toestemming hebben plaatsgevonden. “Maar dat is ook niet relevant, want het gaat om een strafbaar feit. Ontuchtige handelingen zijn op zichzelf strafbaar.” Het is niet voor het eerst dat een klant aangifte deed tegen de masseur. Een eerdere zaak is geseponeerd.
Beroepsverbod
Het OM heeft een taakstraf van 120 uur geëist met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Dat betekent dat hij de celstraf in principe niet uit hoeft te zitten. Justitie wil ook dat de verdachte een beroepsverbod krijgt voor twee jaar en vindt een schadevergoeding van 750 euro passend voor het slachtoffer.
De advocaat van de masseur pleitte voor vrijspraak. Hij was onder meer van mening dat er bewijs ontbreekt om aan te tonen wat er precies is gebeurd en dat het om ontucht gaat.
De rechtbank doet uitspraak op 19 februari.