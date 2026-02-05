Masseur zit aan borsten tijdens massage: OM eist taakstraf

Een 48-jarige masseur uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht. Hij zou tijdens een van zijn behandelingen de borsten van een destijds 21-jarige vrouw hebben gemasseerd. Justitie eiste donderdag daarom een werkstraf van 120 uur tegen de man.

Romee van der Heijden Geschreven door

Het slachtoffer, een man in transitie, boekte in januari 2023 een full body massage bij de Bosschenaar thuis. Het slachtoffer had toen nog de lichaamskernmerken van een vrouw. Toen ze met een ontbloot bovenlichaam op de behandeltafel lag, zou de masseur ongevraagd de borsten hebben gemasseerd. Klanten die vragen om naaktmassages

In de ogen van het slachtoffer zijn er ook opdringerige en ongepaste opmerkingen gemaakt. Zo zou de Bosschenaar hebben gezegd dat hij weleens vragen krijgt van klanten voor naaktmassages of massages met ‘happy ending’. Ook een tekstberichtje met de vraag nog eens terug te komen om ‘andere technieken te proberen’, viel niet in goede aarde. Eenmaal thuis merkte de moeder van het slachtoffer dat er iets niet helemaal pluis was. Toen ze doorvroeg barstte haar kind in tranen uit. Het slachtoffer stapte naar de politie. “Tijdens de massage verhoogde de spanning alleen maar. Het gevoel versterkte dat alles mis was”, vertelde het slachtoffer openhartig donderdag tegen de rechter. “Op dat moment was ik niet in staat om er iets van te zeggen. Het leek of ik verlamd was.”