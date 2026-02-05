Illegale moslimdossiers en een bijzondere diefstal: dit gebeurde vandaag

Van een bijzondere diefstal bij een boomkwekerij tot gemeenten die illegaal dossiers bijhielden van islamitische inwoners. Er gebeurde donderdag van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

De gemeenten Eindhoven en Tilburg zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens beboet voor het illegaal bijhouden van dossiers over islamitische inwoners. Beide gemeenten moeten 25.000 euro betalen voor het verzamelen van gevoelige informatie over religie en politieke voorkeuren van respectievelijk 150 en 266 mensen. De rapporten zijn inmiddels vernietigd.

Bij een boomkwekerij in Wernhout zijn deze week 2500 rode beukenplantjes gestolen met een waarde van enkele duizenden euro's. De planten waren gesorteerd en klaar voor verkoop toen ze werden ontvreemd uit de kuilhoek van Boomkwekerij Daems-van Wijk.

Een makelaar in Nuenen zet een woning op een bijzondere manier in de markt door AI-gegenereerde carnavalsfoto's toe te voegen aan de advertentie. Op de bewerkte foto's is onder meer een paard in de gang en een polonaise voor de deur te zien. De creatieve aanpak heeft geleid tot bijna vijfduizend views op Funda.

De 35-jarige organist en voormalig agent André N. uit Werkendam mag na tien maanden de gevangenis verlaten in afwachting van zijn misbruikzaak. Hij wordt verdacht van seksuele handelingen met vier jongens maar mag zijn rechtszaak onder strenge voorwaarden thuis afwachten.

De laadkosten voor elektrische auto's verschillen sterk per Brabantse gemeente, zo blijkt uit ANWB-onderzoek. Dongen en Waalre zijn met 64 cent per kWh het duurst, terwijl automobilisten in Veldhoven slechts 33 cent betalen. Het verschil kan oplopen tot honderden euro's per jaar.