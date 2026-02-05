Gian Van Veen verslaat Littler bij debuut in Premier League Darts

Darter Gian van Veen uit Andel heeft donderdag een succesvol debuut gemaakt in de Premier League. De finalist van het wereldkampioenschap won in Newcastle in de eerste ronde van Luke Littler, de Engelsman die hem begin januari versloeg in de WK-finale in Londen.

Van Veen won met 6-4 in legs, zoals een ronde wordt genoemd. Hij komt later op de avond in actie in de halve finale.

De Premier League bestaat uit zestien avonden, waarin acht van de beste darters ter wereld het tegen elkaar opnemen. De elfde avond is op 16 april in Rotterdam Ahoy. De top vier speelt op 28 mei de finale in Londen. In de prijzenpot zit bijna 1,5 miljoen euro.

Michael van Gerwen is recordhouder met zeven titels. De Brabander doet dit jaar ook weer mee in de Premier League.