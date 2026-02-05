Navigatie overslaan

Gian Van Veen verslaat Littler bij debuut in Premier League Darts

Gisteren om 21:39 • Aangepast gisteren om 21:56
Gian van Veen verslaat Littler in Premier League (archieffoto: PDC).
Gian van Veen verslaat Littler in Premier League (archieffoto: PDC).

Darter Gian van Veen uit Andel heeft donderdag een succesvol debuut gemaakt in de Premier League. De finalist van het wereldkampioenschap won in Newcastle in de eerste ronde van Luke Littler, de Engelsman die hem begin januari versloeg in de WK-finale in Londen. 

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Van Veen won met 6-4 in legs, zoals een ronde wordt genoemd. Hij komt later op de avond in actie in de halve finale.

De Premier League bestaat uit zestien avonden, waarin acht van de beste darters ter wereld het tegen elkaar opnemen. De elfde avond is op 16 april in Rotterdam Ahoy. De top vier speelt op 28 mei de finale in Londen. In de prijzenpot zit bijna 1,5 miljoen euro.

Michael van Gerwen is recordhouder met zeven titels. De Brabander doet dit jaar ook weer mee in de Premier League.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.