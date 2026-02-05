Bestuurder crasht net over de grens bij Breda na politie-achtervolging

Een automobilist is gecrasht tijdens een politie-achtervolging vlak bij de Belgische grens. De achtervolging begon vanuit Utrecht en ging door Breda, maar de Nederlandse politie kreeg de bestuurder niet te pakken.

Tijdens de achtervolging vlogen ook twee politiehelikopters in de lucht. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg is niet duidelijk. De bestuurder heeft in Utrecht wel een paar auto's geramd.

Over de grens bij Hazeldonk belandde de auto tegen de vangrail op de John Lijsenstraat in het Belgische Meer. Naast Nederlandse en Belgische politie, kwam ook een ambulance ter plaatse.