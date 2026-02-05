Navigatie overslaan

Bestuurder crasht net over de grens bij Breda na politie-achtervolging

Gisteren om 23:50 • Aangepast vandaag om 00:08
Nederlandse en Belgische politie zijn bij de crash (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een automobilist is gecrasht tijdens een politie-achtervolging vlak bij de Belgische grens. De achtervolging begon vanuit Utrecht en ging door Breda, maar de Nederlandse politie kreeg de bestuurder niet te pakken.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Tijdens de achtervolging vlogen ook twee politiehelikopters in de lucht. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg is niet duidelijk. De bestuurder heeft in Utrecht wel een paar auto's geramd.

Over de grens bij Hazeldonk belandde de auto tegen de vangrail op de John Lijsenstraat in het Belgische Meer. Naast Nederlandse en Belgische politie, kwam ook een ambulance ter plaatse.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
