Wilde rit door Breda eindigt in crash net over de grens bij Hazeldonk

Een automobilist is gecrasht tijdens een politieachtervolging vlak bij de Belgische grens. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. De achtervolging begon in Utrecht en ging door Breda maar de Nederlandse politie kreeg de bestuurder in eerste instantie niet te pakken.

Tijdens de achtervolging vlogen ook twee politiehelikopters in de lucht. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg is niet duidelijk. De bestuurder heeft in Utrecht een paar auto's geramd.

Over de grens bij Hazeldonk belandde de auto tegen de vangrail op de John Lijsenstraat in het Belgische Meer. Naast Nederlandse en Belgische politie, kwam ook een ambulance ter plaatse.

De bestuurder raakte bij de crash gewond. Het is niet bekend hoe ernstig en of de bestuurder mee moest naar het ziekenhuis.