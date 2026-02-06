Navigatie overslaan
112-nieuws: 20-jarige heeft twee dagen rijbewijs: opgepakt met drugs achter het stuur • 58 kilo lachgas gevonden bij controle Eindhovense Kruisstraat

Vandaag om 20:55
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
20:55

20-jarige heeft twee dagen rijbewijs: opgepakt met drugs achter het stuur

Een 20-jarige man uit Boxtel is opgepakt, omdat hij reed onder invloed van drugs. Saillant detail: hij had pas twee dagen zijn rijbewijs.

20:28

58 kilo lachgas gevonden bij controle Eindhovense Kruisstraat

Bij een controle op de Kruisstraat en de Woenselse Markt in Eindhoven is dinsdag onder meer 58 kilo lachgas gevonden. Dat heeft de gemeente vrijdag gedeeld. In totaal werden 68 bekeuringen uitgedeeld.

20:09

Auto knalt achter op aanhanger op N69 bij Riethoven

Een auto is vrijdagavond op de N69 bij Riethoven achter op een aanhanger geknald. De aanhanger die achter een auto hing, boorde zich door de klap achter in deze auto.

19:11

Auto's botsen op elkaar op de A50 bij Ravenstein

Een auto is vrijdagavond achterop een andere auto gebotst in Ravenstein. Dat gebeurde rond zes uur op de A50 richting Nijmegen.

19:00

Automobilist (69) doet alsof hij dronken is, krijgt 620 euro aan boetes mee

De politie hield vrijdag in Herpen een automobilist (69) aan op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. De man bleek volledig nuchter te zijn, maar ging wel naar huis met een paar flinke boetes.

18:54

Vrouw vermist in omgeving Drongelen

Een vrouw wordt sinds donderdag vermist in de omgeving van Eethen en Drongelen. De politie deelde vrijdag het signalement van de vrouw en roept mensen op om als ze iets weten zich te melden.

15:27

Proefrit met auto eindigt ondersteboven in de sloot in Heeswijk Dinther

Een vrouw is vrijdagmiddag met haar auto in de sloot beland op de Goueverneursweg in Heeswijk Dinther. De vrouw raakte niet gewond. De auto, waarmee de vrouw een proefrit maakte, raakte fors beschadigd.

15:03

Auto belandt in sloot in Schijf, veel hulpdiensten op de been

Een automobilist is vrijdagmiddag op de Molendreef in Schijf in een sloot beland. Hulpdiensten kwamen massaal in actie. Naast politie en ambulance kwamen ook de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse.

14:58

Politie ontdekt garagebox vol lachgas in Tilburg: man aangehouden

De politie heeft donderdag een garagebox vol lachgas ontdekt in Tilburg. Bij de garagebox aan de Ignatiusstraat werden 182 flessen lachgas gevonden.

14:48

Lamborghini van miljonair gecrasht, eigenaar maakt meteen een filmpje

Een Lamborghini is vrijdagmiddag op de Backer en Ruebweg in Breda van de weg geraakt. De peperdure sportauto werd bestuurd door vastgoedondernemer Wesley Adema. In een video op Instagram laat hij weten dat in de slip raakte door het natte wegdek. De Bredanaar heeft weinig geluk met zijn Italiaanse sportauto. In 2024 wist hij de Lamborghini maar net uit een brandende schuur te redden.

14:39

Flinke vertraging op N65 door ongeluk: veel olie op de weg

Door een ongeval zijn vrijdag twee rijstroken afgesloten op de N65 bij Biezenmortel richting Tilburg. De betrokken voertuigen zijn inmiddels geborgen, maar de weg is nog niet volledig vrij.

12:28

Man opgepakt in Waalwijk nadat hij agent probeert neer te steken

De politie heeft donderdagavond in Waalwijk een man aangehouden nadat hij had geprobeerd een agent te steken met een mes. Dit gebeurde in de woning van de man. De politie was daar omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij een gewonde persoon die eerder die avond in een streekbus was aangetroffen.

12:12

Bart (50) uit Venhorst sinds donderdag vermist: 'Hij heeft geen telefoon'

De 50-jarige Bart wordt sinds donderdagochtend vermist uit Venhorst. Hij is rond half zes voor het laatst gezien toen hij te voet vanuit huis vertrok. Het is niet bekend in welke richting hij is gegaan.

10:54

78-jarige vrouw met geweld beroofd tijdens avondwandeling in Breda

Een 78-jarige vrouw is donderdagavond slachtoffer geworden van een straatroof in Breda. De vrouw liep samen met haar partner tussen half negen en kwart voor negen over de Overakkerstraat toen zij plotseling werd beroofd.

10:17

Wilde achtervolging eindigt met crash: inzittenden stalen katalysator

De auto die crashte net over de grens bij Hazeldonk na een lange achtervolging begon in Amstelveen na de diefstal van een katalysator. Dat meldt de politie. De vlucht ging via Utrecht, Rotterdam en Breda richting Hazeldonk en België. De snelheden liepen op tot 230 kilometer per uur.  Bij Hazeldonk belandde de auto in een greppel en kwam tegen de vangrail tot stilstand.

05:39

Auto uitgebrand op afgelegen parkeerplaats in Macharen

Op een afgelegen parkeerplaats in Macharen is donderdagavond een auto in vlammen opgegaan. De brandweer werd net voor middernacht opgeroepen om naar de Dorpenweg te komen.

23:50

Wilde rit door Breda eindigt in crash net over de grens bij Hazeldonk

Een automobilist is gecrasht tijdens een politieachtervolging vlak bij de Belgische grens. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. De achtervolging begon in Utrecht en ging door Breda maar de Nederlandse politie kreeg de bestuurder in eerste instantie niet te pakken.

