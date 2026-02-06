Boeren in Oss gebruiken satellieten om ammoniak te meten

In de Osse polders gaan boeren met satellieten de uitstoot van ammoniak meten. Voor dit project krijgen boeren die samenwerken in het Agrarisch Collectief Oss (ACO) een subsidie van een half miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Natuur (LVVN). Het doel is inzicht te krijgen in de effecten van maatregelen die boeren nemen om de uitstoot te verminderen. 'Een gamechanger', noemt ACO-voorzitter Gerrit van Bergen het project.

De metingen starten medio maart en duren ongeveer anderhalf jaar, schrijft Dtv Nieuws. "Meten is weten", legt Gerrit van Bergen uit. "Je moet weten hoeveel ammoniak je als boerenbedrijf uitstoot en waar die blijft. De methodes van nu zijn te subjectief. Dit project meet hoeveel je uitstoot en waar de ammoniak blijft. Het kan een groot verschil maken als het gaat om de beheersing van ammoniakuitstoot, als de resultaten er over twee jaar zijn. We krijgen hiermee beter inzicht hoe we de bedrijfsvoering zodanig kunnen aanpassen dat we gestelde stikstofdoelen bereiken. Je weet dan als boer wat je moet doen om uitstoot te beperken."

Wat is het Agrarisch Collectief Oss?

Het Agrarisch Collectief Oss is twee jaar geleden opgericht door lokale boeren in Oss die niet wilden wachten tot de overheid ze maatregelen oplegt om te verduurzamen. Door de samenwerking moeten nieuwe initiatieven en projecten makkelijker worden uitgevoerd. Binnen dit project werkt ACO samen met Caeli, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van data die afkomstig zijn van satellieten. De satellieten meten ammoniak met een hoge nauwkeurigheid. Door de metingen vanuit de ruimte te combineren met informatie van grondstations, kan de hoeveelheid ammoniak in de lucht preciezer worden bepaald.