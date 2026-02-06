Oranje-aanvoerder Van Dijk over kritiek op jonge spelers: 'Slaat soms door'

Virgil van Dijk is in een interview met de Britse tv-zender Sky Sports opgekomen voor jonge voetballers. Volgens de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal heeft de kritiek van oud-topspelers in combinatie met sociale media grote impact op jonge spelers.

"Ik vind dat oud-topspelers een verantwoordelijkheid dragen richting de nieuwe generatie", zegt de Bredanaar tegen Sky Sports . "Kritiek is normaal, en het hoort erbij, maar soms slaat het door in clickbait, dingen zeggen om te provoceren, zonder na te denken over de gevolgen voor de mentale gesteldheid van spelers."

Volgens Van Dijk komt de kritiek bij jonge spelers via sociale media hard binnen. "Als ze goed spelen, checken jonge spelers de positieve reacties. Maar als je minder goed speelt en je krijgt veel kritiek via sociale media, kan dat je echt raken."

Hij heeft meerdere spelers meegemaakt die eronder hebben geleden en is bang dat het 'erger en erger' zal worden in de toekomst.