78-jarige vrouw met geweld beroofd tijdens avondwandeling in Breda

Een 78-jarige vrouw is donderdagavond slachtoffer geworden van een straatroof in Breda. De vrouw liep samen met haar partner tussen half negen en kwart voor negen over de Overakkerstraat toen zij plotseling werd beroofd.

De dader trok met geweld de schoudertas van de vrouw af. Door de ruk kwam zij ten val en belandde in de bosjes. Daarbij bezeerde ze zich. De verdachte ging er daarna rennend vandoor via de Nobelstraat, in de richting van de Lorentzstraat.

In de gestolen schoudertas zat onder meer een iPhone. Die telefoon werd later door de politie getraceerd en teruggevonden in de bosjes achter de Lorentzstraat. Ook bleek dat er rond negen uur meerdere pogingen zijn gedaan om te pinnen met de creditcard van het slachtoffer bij het Valkeniersplein. Dat lukte niet.