OM voorkomt overplaatsing: Holleeder blijft minstens een jaar in EBI

Willem Holleeder blijft nog minimaal een jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught vastzitten. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De crimineel had geprobeerd overplaatsing naar een minder zware gevangenis af te dwingen, maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen.

De advocaat van Holleeder heeft dit vrijdag bevestigd aan De Telegraaf . Het Openbaar Ministerie (OM) maakte zich de afgelopen periode grote zorgen, omdat het de indruk had gekregen dat de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waar de zaak liep, mogelijk wilde meegaan in een verzoek tot overplaatsing.

Nieuwe argumenten

Om dit te voorkomen besloot Justitie met nieuwe argumenten te proberen Holleeder in de EBI te houden. Deze week werd daarom besloten het verblijf van de tot levenslang veroordeelde crimineel in de zwaarbeveiligde EBI te verlengen met minimaal een jaar.

Holleeder heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het RSJ, maar het is niet bekend of hij dat ook zal doen.

Zussen zijn opgelucht

De beslissing zorgt voor grote opluchting bij zijn twee zussen, Astrid en Sonja. Zij gaan ervan uit dat ze hoog op de dodenlijst van Holleeder staan. De zussen hebben politie en OM doorslaggevend bewijs geleverd, waardoor Holleeder mede tot levenslang kon worden veroordeeld.