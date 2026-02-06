Meer licht en toezicht moeten Park Valkenberg in Breda veiliger maken

De gemeente Breda neemt extra maatregelen in Park Valkenberg en in het stationsgebied van Breda om het veiliger te maken. Ondanks jarenlange inzet blijft het gebied voor veel mensen een plek waar overlast en onveiligheid. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen, zoals betere verlichting, meer toezicht en gerichte handhaving.

Tijdens een wandeling door het gebied lichtte wethouder Eddie Förster (VVD) aan BredaNU toe wat er al gebeurt en welke stappen de komende tijd worden gezet. Daarbij benadrukte hij dat het gebied een belangrijke verbinding vormt tussen het centrum en het station en dagelijks door veel mensen wordt gebruikt.

Een van de zichtbare maatregelen is het snoeien van het groen in Park Valkenberg. Door struiken en planten terug te snoeien, is het zicht verbeterd. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de verlichting. De gemeenteraad heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt.

‘Stevige acties’

Ook handhaving speelt een belangrijke rol bij onder meer de aanpak van straatintimidatie. De gemeente leidt boa’s op om op te treden tegen seksuele straatintimidatie. “We zien, wanneer we een paar goede acties opzetten, zoals actiedagen waarbij de politie betrokken is, dat het tijdelijk inderdaad minder wordt”, vertelt Förster.

De gemeente weet dat overlast in een druk stedelijk gebied nooit helemaal te voorkomen is, maar het doel is om de situatie stap voor stap te verbeteren.

“We luisteren naar signalen van inwoners en bezoekers en passen onze aanpak daarop aan. Zo willen we het gebied voor iedereen prettiger maken.”