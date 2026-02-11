Mike (35) groeide als Molukse Brabo op tussen twee culturen

Mike de Wolff (35) uit Eindhoven is Moluks, maar ook Brabander. Dat zorgt soms voor ingewikkelde gevoelens. Hij voelt zich bij beide culturen een buitenbeentje. Ook kreeg hij, vooral vroeger, te maken met discriminatie en vooroordelen over zowel zijn Molukse als zijn Brabantse identiteit.

"Voor Molukkers ben ik niet Moluks genoeg, maar ik zie er ook niet uit als de stereotype Brabander", vertelt Mike in de nieuwste aflevering van Houdoe They Live? van Omroep Brabant. Vooral als tiener was dit gevoel voor Mike een groot onderwerp. "Ik wist toen niet wie ik was en had het gevoel dat ik of het één, of het ander moest zijn."

'Domme Brabander'

Mike gebruikt zijn Molukse en Brabantse roots als inspiratiebron voor video’s die hij post op TikTok. Hij maakt daarvoor sketches over ‘typisch Moluks’ en ‘typisch Brabants’ gedrag en ervaringen. Ook vergelijkt hij de Brabantse cultuur met de Rotterdamse of Haagse, samen met populaire Tiktokkers Haagse Juul en Romano de Legende.

Maar hoewel zijn grappige video’s hem likes en bekendheid opleveren, zorgt zijn Molukse identiteit ook wel eens voor nare ervaringen met discriminatie. “De klassieker is niet binnengelaten worden op een feest”, vertelt hij. Ook door zijn Brabantse identiteit krijgt Mike te maken met vooroordelen. Hij is acteur en merkt dat er in die wereld een stigma op Brabanders ligt. “Dan word ik bijvoorbeeld gevraagd om voor een bouwmarkt de domme Brabander uit te hangen. Dat vind ik niet vet.”

Mike aan tafel met Omroep Brabant verslaggever Niels Verdaasdonk

Gastvrije culturen

Mike vindt dat we allemaal hetzelfde zijn, maar ziet dat niet iedereen hetzelfde wordt behandeld. Hij gelooft daarom dat we allemaal verdraagzaam naar elkaar zouden moeten zijn. “Als we een stapje naar elkaar doen, zullen we zien dat we veel meer overeenkomsten dan verschillen hebben, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft.” Zelf ziet Mike mooie overeenkomsten tussen Molukkers en Brabanders. “Ik ben gastvrij. Je kan altijd aanschuiven, als je niet gegeten hebt krijg je eten. Er is altijd plek en ruimte voor iedereen. Daarin zie ik veel gelijkenissen tussen de Molukse en Brabantse cultuur.” In de aflevering neemt Mike Omroep Brabant verslaggever Niels Verdaasdonk mee naar een soulfeest waar veel Molukkers komen. Hij vertelt over wat hij mooi vindt aan dat soort feesten, welk inzicht hem heeft geholpen in de zoektocht naar zijn identiteit en hoe hij zijn achtergrond als inspiratiebron gebruikt voor zijn sketches op TikTok.