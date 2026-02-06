Bart (50) uit Venhorst sinds donderdag vermist: 'Hij heeft geen telefoon'

De 50-jarige Bart wordt sinds donderdagochtend vermist uit Venhorst. Hij is rond half zes voor het laatst gezien toen hij te voet vanuit huis vertrok. Het is niet bekend in welke richting hij is gegaan.

Bart is 1,84 meter lang, heeft een gezet postuur en draagt een bril. Hij heeft donkerblond haar met een lichte krul, blonde wenkbrauwen en blauwe ogen. Vermoedelijk droeg hij een zwarte winterjas, een zwarte of donkerblauwe spijkerbroek en zwarte wandel- of werkschoenen.

Opvallend is dat Bart geen telefoon bij zich heeft. De politie vraagt mensen die iets weten over de vermissing om zich te melden.