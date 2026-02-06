Geen carnaval voor Eline, maar werken in het TeamNL Huis in Milaan

Voor Eline Verhoeven uit Tilburg is het dit jaar geen carnaval in Kruikenstad, maar werken in het TeamNL Huis tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Woensdag vloog ze samen met een deel van de andere vrijwilligers naar Italië. "We staan te springen om vandaag echt te beginnen."

Veel mensen kennen het TeamNL Huis als het Holland Heinekenhuis waar tijdens de Olympische Spelen de sporters worden gehuldigd en uitgebreid feest wordt gevierd. Eline zal in Milaan dan ook geen polonaise hoeven mislopen. "Ik kan niet wachten om met zijn allen een feestje te vieren.”

Stiekem vindt de Tilburgse het niet erg dat ze het carnaval in Kruikenstad volgende week moet missen. Ze mag namelijk als vrijwilliger aan de slag in het TeamNL Huis tijdens de Olympische Winterspelen, die vanavond van start gaan, vertelt ze vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

Donderdagavond werd er alvast een klein borreltje gedronken en pizza gegeten. "Maar ik doe het rustig aan. De komende twee weken worden lang genoeg en er gaat genoeg gefeest worden", licht ze toe.

Meerdere vrijwilligersteams

Het is een hele organisatie om alle vrijwilligers op hun plek te krijgen. "Alleen al in het TeamNL Huis hebben we meerdere teams: van horeca tot keuken en logistiek", vertelt Eline.

Zij houdt zich vooral bezig met gastvrijheid in het Oranjehuis. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze vrijdagavond tickets scant bij binnenkomst. "Over een paar dagen sta ik merchandise te verkopen en ben ik ook te vinden bij de Olympic Club." Ondertussen loopt ze in een volledig oranje outfit rond om te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.

Wat krijgt ze mee van alle wedstrijden?

"De hele dag is de sport in het huis te volgen. Er zijn enorme schermen, zo kunnen we alles zien,” legt Eline uit. Elke ochtend heeft ze bovendien vrij om de stad in te gaan en zelf wedstrijden te bezoeken. Ook kan ze in het TeamNL Huis verhalen verzamelen van supporters die bij de wedstrijden zijn geweest. “Zo krijg ik een mooie verzameling van verhalen," zegt ze.

Verwachtingen?

De Tilburgse denkt dat de eerste medailles maandag binnenkomen. "Op de 1000 meter vrouwen gaan Jutta Leerdam en Femke Kok echt hun slag maken." Ook van de shorttrackers verwacht ze medailles.