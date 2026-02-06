Kinderopvang Korein haalt speelzand weg: 'We gaan geen risico lopen'

Een drastische maatregel bij de kinderopvangvestigingen van Korein: al het binnenspeelgoed met speelzand is opgeborgen. Er zit mogelijk asbest in, zo werd woensdag bekendgemaakt door het AD dat meerdere producten liet testen. “Er kwamen al vragen van ouders binnen," zegt de woordvoerder van Korein met ruim honderd vestigingen voor kinderopvang in de Brainportregio Eindhoven en Noord-Limburg.

“De veiligheid van kinderen en medewerkers gaat natuurlijk boven alles”, zegt woordvoerder Ries van den Heuvel van koepelorganisatie 'Wij zijn Jong' waar Korein onder valt. Alle 215 aangesloten kinderopvanglocaties hebben het kinderspeelgoed met speelzand opgeborgen. Speelzand in de zandbak buiten valt niet onder de maatregel. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) kwam meteen met een bericht naar buiten. Het gaat om zand dat onder meer wordt gebruikt in zandtafels en knutsel- en tekensets. In een aantal van deze producten is 'niet-hechtgebonden asbest', ook wel bekend als tremoliet, gevonden.

"Dit type asbest kan bij inademing ernstige gezondheidsrisico’s opleveren. Op dit moment is nog onduidelijk hoe groot het risico is voor kinderen die met dit zand hebben gespeeld", aldus BK.

"We kunnen niet inschatten hoe schadelijk de producten zijn."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar asbest in dit kinderspeelgoed. “Dit moet zorgvuldig gebeuren en kost daarom tijd”, schrijft de NVWA op de website. “Omdat wij op dit moment niet kunnen inschatten of en hoe schadelijk de producten zijn, kunnen we daar nu geen uitspraken over doen.” Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft het advies om het speelzand voorlopig niet meer te gebruiken. Ouders kregen woensdag van Korein een mail over de maatregel, met daarin het bericht: “We hebben al onze vaste leveranciers benaderd en zij bevestigen dat het aan ons geleverde speelzand veilig is. Voor alle zekerheid zorgen we dat al het speelgoed met speelzand toch wordt weggehaald.”

Ondanks de verzekering dat het veilig zou moeten zijn, wordt het speelzand en bijbehorende speelgoed nu dus achter gesloten deuren bewaard. Woordvoerder Ries van den Heuvel: “De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is nog in onderzoek. Dus uit voorzorg hebben we het nu buiten gebruik gesteld. Zodat er geen nieuw risico kan ontstaan als er nieuwe zaken aan het licht komen.” Zodra ze meer weten over de veiligheid van het zand, kunnen ze ervoor kiezen om het materiaal weer in te zetten. "Daar houden we ouders ook van op de hoogte.”