Man opgepakt in Waalwijk nadat hij agent probeert neer te steken

De politie heeft donderdagavond in Waalwijk een man aangehouden nadat hij had geprobeerd een politieagent te steken met een mes. Dat gebeurde bij de man in huis. De politie was daar omdat de man iets te maken zou hebben met een gewonde persoon die eerder die avond werd aangetroffen in een streekbus.

De politie kreeg op donderdagavond rond acht uur een melding van een gewonde persoon in een streekbus. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en zijn met de betrokken persoon in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er eerder een conflict zou zijn geweest. Op basis daarvan kwam een mogelijke verdachte in beeld.

Agenten zijn vervolgens naar het huis van de man in Waalwijk gegaan om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd. Daar sloeg de situatie om. De man pakte plotseling een mes en probeerde daarmee een politieagent te steken. De agent sprong op tijd weg en raakte gelukkig niet gewond.

Om de situatie onder controle te krijgen, is het stroomstootwapen ingezet. De man kon daarna worden aangehouden. Niemand raakte daarbij ernstig gewond.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord. Tegen hem wordt aangifte gedaan van geweld tegen een politieambtenaar. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Het eerdere slachtoffer heeft geen aangifte gedaan.