Strijd om lekkerste worstenbroodje: dit zijn de finalisten van 2026
Bij welke bakker rolt dit jaar het lekkerste Brabantse worstenbroodje over de toonbank? Bakker Loeffen uit Cuijk en Bakker Van Heeswijk uit Luyksgestel horen dit jaar voor het eerst bij de tien finalisten. "Die hebben we niet zien aankomen", zegt Harry Jan Loeffen.
Ton Poppelaars, ambassadeur van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, loopt vrijdagochtend de bakkerij van Harry Jan Loeffen in Cuijk binnen. Een onverwacht bezoek met een verrassende boodschap. "Wij komen u gelukkig maken", zegt Ton. "Oh, waarmee dan?", reageert Harry Jan verbaasd.
De bakker is een van de weinigen uit Oost-Brabant die is genomineerd voor deze prestigieuze Brabantse verkiezing. "Daar ben ik zeer verrast over", zegt Harry Jan vanachter de toonbank. Vervolgens klinkt er gejuich van aanwezige klanten in de winkel.
Bakker Loeffen
De bakkerij bestaat sinds 1893 en is vooral gespecialiseerd in het maken van speculaas. Dat Harry Jan nu wordt verrast vanwege zijn worstenbrood, maakt het voor hem extra bijzonder. Hij vertelt dat hij nog niet vaak heeft meegedaan aan de worstenbroodverkiezing. "Die hebben we niet zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen", zegt hij.
Het oefenen kan dus beginnen, want straks gaat hij de strijd aan om de titel, door ter plekke zijn worstenbrood te maken. "Maar eerst even carnaval vieren", voegt hij toe.
Bakker Van Heeswijk
Ook Rob Soeterboek van Bakker Van Heeswijk uit Luyksgestel mag dit jaar voor het eerst meedoen aan de verkiezing. Hij deed voor de eerste keer mee en werd vrijdag meteen verrast met bloemen. "Het is een goede test zo. Hoe wordt ons product opgepakt? Zijn we zo goed als we denken dat we zijn? Dan is het leuk als dat bevestigd wordt", vertelt Rob. "En was dat niet geweest, dan wisten we dat er werk aan de winkel was", zegt hij lachend.
Wat maakt zijn worstenbroodje zo bijzonder? "Een lekker recept van ons gehakt, ons deeg hebben we langere tijd ontwikkeld, een mooi formaat van het worstje in een knapperig korstje", somt hij op.
De grote finale
Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje (LBW) heeft vrijdag alle genomineerde bakkers bekendgemaakt. De inzendingen zijn beoordeeld op onder meer smaakbalans, deegkwaliteit, kruidensamenstelling en vleestextuur. De grote finale is op 23 april in het NAC stadion. Daar gaat een vakjury zich buigen over de worstenbroodjes.
De finalisten van 2026 op een rijtje
- Bakkertje Deeg–Heusden
- Bakkerij Verba–Brakel
- Bakkerij Pim Filius–Dongen
- Echte Bakker Jan Swaanen–Hilvarenbeek
- PartyVlaai–Waalwijk
- Bakkerij van Dongen–Terheijden
- Bakkerij Loeffen–Cuijk
- Bakkerij van Heeswijk–Luyksgestel
- Bakkerij Leo Geerts–Udenhout
- Bakkerij Nagelkerke–Oudenbosch