Strijd om lekkerste worstenbroodje: dit zijn de finalisten van 2026

Bij welke bakker rolt dit jaar het lekkerste Brabantse worstenbroodje over de toonbank? Bakker Loeffen uit Cuijk en Bakker Van Heeswijk uit Luyksgestel horen dit jaar voor het eerst bij de tien finalisten. "Die hebben we niet zien aankomen", zegt Harry Jan Loeffen.

Ton Poppelaars, ambassadeur van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, loopt vrijdagochtend de bakkerij van Harry Jan Loeffen in Cuijk binnen. Een onverwacht bezoek met een verrassende boodschap. "Wij komen u gelukkig maken", zegt Ton. "Oh, waarmee dan?", reageert Harry Jan verbaasd.

De bakker is een van de weinigen uit Oost-Brabant die is genomineerd voor deze prestigieuze Brabantse verkiezing. "Daar ben ik zeer verrast over", zegt Harry Jan vanachter de toonbank. Vervolgens klinkt er gejuich van aanwezige klanten in de winkel.

Bakker Loeffen

De bakkerij bestaat sinds 1893 en is vooral gespecialiseerd in het maken van speculaas. Dat Harry Jan nu wordt verrast vanwege zijn worstenbrood, maakt het voor hem extra bijzonder. Hij vertelt dat hij nog niet vaak heeft meegedaan aan de worstenbroodverkiezing. "Die hebben we niet zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen", zegt hij.



Het oefenen kan dus beginnen, want straks gaat hij de strijd aan om de titel, door ter plekke zijn worstenbrood te maken. "Maar eerst even carnaval vieren", voegt hij toe.