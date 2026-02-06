Mysterie rond verkeersborden: wie plaatste acht borden op de stoep?

Bewoners van de Tilburgse Pretoriastraat keken donderdagochtend vreemd op toen er in hun stukje straat acht grote verkeersborden werden geplaatst. Midden op de stoep, waardoor rolstoelen en kinderwagens er niet meer langs kunnen. "Niet mijn probleem", was het botte antwoord van de man die de borden plaatste.

Ruud Ritzen Geschreven door

Het stukje Pretoriastraat in de Tilburgse wijk Korvel is hooguit zestig meer lang. De straat telt vijftien huizen en er zijn acht borden geplaatst, aan iedere kant van de weg vier stuks. Met daarop de tekst: 'Parkeren verboden op 18 februari tussen zeven uur 's ochtends van vijf uur 's middags'. Ze zijn niet te missen. Acht uit de kluiten gewassen verkeersborden waarvan de palen lukraak op de stoep geplant lijken te zijn. Met vervaarlijk uitstekende metalen pinnen vlak boven de tegels.

"Het is precies genoeg voor een grote bus. Nou je het zegt. Ik ga vast wat dingen bestellen en uitzoeken."

"We kunnen de deuren van onze auto's nog niet eens open doen, want je schaaft zo tegen de palen aan, zegt buurtbewoner Sandra die geen idee heeft waar de borden opeens vandaan komen. "We hebben de gemeente gebeld, maar die weten ook van niks."

Ook andere buurtbewoners tasten in het duister over de herkomst van de borden. Buurman Rick heeft ook geen idee. "Ze zijn hier net klaar met verbouwen en verduurzamen. De steigers zijn net weg." Een straatprijs van de Postcodeloterij misschien?, oppert de verslaggever quasi grappig. "Ik mag het hopen. Kan ik mijn studieschuld aflossen." Sandra ziet Gaston Starreveld al aanbellen. "Het is precies genoeg voor een grote bus. Nou je het zegt. Ik ga vast wat dingen bestellen en uitzoeken."

"Goed dat er aan bebording gedacht is, maar dat moet wel veilig gebeuren."

Carlijn die ook in de straat woont maakt zich een beetje boos. "Mensen in een rolstoel kunnen niet eens meer over de stoep door die palen." Haar man Dave heeft al een oplossing voor het palenbos dat voor zijn deur is verschenen. "De slijptol. Ik bel wel een maat die in oud-ijzer handelt." Zo ver hoeft het gelukkig niet te komen. De gemeente komt vrijdagmiddag met het verlossende antwoord. Een bewoner van de Pretoriastraat laat op 18 februari de fundering van zijn woning verstevigen. De aannemer wilde de buren op de hoogte stellen van de werkzaamheden door de borden te plaatsen. "Goed dat er aan bebording gedacht is, maar dat moet wel veilig gebeuren", laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. "De borden worden zo snel mogelijk weggehaald."