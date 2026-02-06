Logan Paul daagt Rico Verhoeven in video uit: ‘Toeslaan met de Paulverizer’

In de video praten de twee over een mogelijke confrontatie. Logan Paul, de broer van Jake Paul, zegt tegen Verhoeven: "Jij mag mij op mijn hoofd slaan als ik jou mag slaan met de Paulverizer." Dat is de kenmerkende move van Paul.

Verhoeven reageert kalm: "Dat betekent dat je het doet nadat je bent opgestaan, toch? Je staat op en probeert me te Paulverizen." Paul zegt vervolgens dat hij meer tijd nodig zou hebben om te herstellen van Verhoevens tik. "Jij trapt me op mijn hoofd, geeft me twee maanden om te herstellen in het ziekenhuis, en dan sla ik toe met de Paulverizer."

Verhoeven lijkt er zin in te hebben. Bij de video reageerde de 36-jarige kickbokser met een groen vinkje en gaf aan de uitdaging van Paul te accepteren. Het is nog niet bekend wanneer het gevecht zou plaatsvinden.