Proefrit met auto eindigt ondersteboven in de sloot in Heeswijk Dinther

Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 16:10
De auto belandde in Heeswijk Dinther in de sloot. (Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.)
Een vrouw is vrijdagmiddag met haar auto in de sloot beland op de Goueverneursweg in Heeswijk Dinther. De vrouw raakte niet gewond. De auto, waarmee de vrouw een proefrit maakte, raakte fors beschadigd.

Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De vrouw reed met de auto vanuit Heeswijk Dinther richting Middelrode toen ze van de weg raakte. De auto belandde op zijn kop in de sloot.

De vrouw werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

