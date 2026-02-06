PSV in halve finale KNVB-beker op bezoek bij NEC

PSV moet in de halve finale van de KNVB-beker op bezoek bij NEC, de huidige nummer 3 van de eredivisie. In de ander halve finale speelt AZ een thuiswedstrijd tegen Telstar. Dat is vrijdag tijdens de loting in het programma De Voetbalkantine van ESPN bepaald.

NEC schakelde FC Volendam uit (1-0) en PSV versloeg woensdag sc Heerenveen (4-1) in de kwartfinale. De regerend kampioen won de KNVB-beker elf keer. AZ bereikte de halve finale met een zege na verlenging op FC Twente (2-1). De Alkmaarders verloren vorig seizoen de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles na strafschoppen. Telstar bereikte met een zege op Go Ahead Eagles (2-1) na 34 jaar weer de halve eindstrijd.

De halve finales worden op 3, 4 of 5 maart afgewerkt. De KNVB komt waarschijnlijk na het weekend met een speelschema. De finale is op 19 april in De Kuip.