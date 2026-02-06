Automobilist (69) doet alsof hij dronken is, krijgt 620 euro aan boetes mee

De politie hield vrijdag in Herpen een automobilist (69) aan op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. De man bleek volledig nuchter te zijn, maar ging wel naar huis met een paar flinke boetes.

Toen de automobilist werd aangehouden, deed de man alsof hij dronken was, zegt de politie. De bestuurder weigerde op straat een blaastest, wilde zijn rijbewijs niet laten zien en reed rond met niet de originele kentekenplaten op zijn auto.

De man werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd opnieuw een blaastest gedaan. Wat bleek: de man was helemaal nuchter. Hij begon daarop hartelijk te lachen, kennelijk deed hij alsof hij dronken was. Hij mocht het politiebureau verlaten, maar niet zonder drie bekeuringen van in totaal 620 euro.