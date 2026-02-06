Onrust over azc in Uden • werkeiland bij Sleeuwijk: dit gebeurde vandaag

Een tijdelijk werkeiland in Sleeuwijk en onrust in Uden over een AZC. Dit zijn de verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Een meerderheid van de gemeenteraad van Maashorst stemt in met de komst van een asielzoekerscentrum voor 300 vluchtelingen aan de Boekelsedijk in Uden. Ondanks felle protesten van omwonenden en oppositiepartijen lijkt de bouw door te gaan. De definitieve stemming volgt maandag.

Brabant krijgt een tijdelijk werkeiland bij Sleeuwijk voor de bouw van twee nieuwe Merwedebruggen. De eerste brug moet in 2028 klaar zijn. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden enkele weekenden hinder ondervinden.

Toeslagenslachtoffer Jayla Shanice Opoku (24) vertelt hoe ze als kind 23 keer moest verhuizen door de toeslagenaffaire. Ze vluchtte jarenlang met haar moeder en vijf broers en zussen voor Jeugdzorg. Nu zet ze zich in voor andere gedupeerde jongeren.

Zorgorganisatie tanteLouise verdedigt de verkoop van De Beukenhof in Putte, waar mogelijk ex-verslaafden worden opgevangen. In een brief aan de burgemeester stelt de organisatie dat ze volgens de regels heeft gehandeld.

De strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje is losgebarsten met tien finalisten. Bakker Loeffen uit Cuijk en Bakker Van Heeswijk uit Luyksgestel zijn verrassende nieuwkomers in de prestigieuze wedstrijd. De finale is op 17 april.