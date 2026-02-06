20-jarige heeft twee dagen rijbewijs: opgepakt met drugs achter het stuur

Een 20-jarige man uit Boxtel is opgepakt omdat hij reed onder invloed van drugs. Saillant detail: hij had pas twee dagen zijn rijbewijs.

In de auto van de jongen vonden agenten meer drugs en illegale vapes, maakt de politie vrijdag bekend. Daarnaast reed hij ook nog eens in een vermoedelijk illegaal verhuurde auto. De 20-jarige stond namelijk niet op het huurcontract van de auto.

De eigenaar van het verhuurbedrijf doet aangifte. De 20-jarige is door de politie opgepakt.