NAC verliest eerste wedstrijd in belangrijke maand na vroege rode kaart

NAC Breda heeft vrijdag geen punt overgehouden aan het duel met Excelsior. Tijdens het 'Avondje NAC' kreeg Rio Hillen na tien minuten een rode kaart, waarna NAC al snel achter de feiten aanliep en uiteindelijk met 0-2 verloor. Voor NAC was dit de eerste wedstrijd in de belangrijke maand waarin de Parel van het Zuiden alle concurrenten in de strijd tegen degradatie treft.

Dat sterke begin werd al snel verstoord. Na tien minuten kwam NAC-verdediger Rio Hillen stevig in op de knie van tegenstander Noah Naujoks. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte de charge in eerste instantie met geel, maar veranderde van mening na ingrijpen van de VAR en dus kon NAC al vroeg verder met tien man. Hillen moet door de directe rode kaart vrezen voor een schorsing van meerdere wedstrijden.

NAC begon goed aan de wedstrijd. Al na drie minuten kreeg Moussa Soumano de bal in de zestien. Hij schoot laag in de korte hoek, maar zag zijn inzet knap gekeerd worden door Excelsior-doelman Stijn van Gassel.

Het team van Carl Hoefkens begon wederom in een 5-3-2-systeem. Boy Kemper raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd en was niet van de partij. Jayden Candelaria was zijn vervanger.

Om het Avondje NAC nog vervelender te maken, scoorde Excelsior direct na de rode kaart. Op aangeven van Ilias Bronkhors scoorde Emil Hansson de 0-1.

En dan zou je denken dat het een kansloze avond werd in Breda, maar dat viel alles mee. Na de 0-1 was NAC de bovenliggende ploeg, maar ging het vooral in de eindpass fout.

Excelsior probeerde vooral de aanval te zoeken vanuit de counter. Dat lukte na een half uur. Gyan de Regt gaf voor en Irakli Yegoian scoorde met een spectaculaire omhaal de 0-2.

Tijdrekken door Excelsior

In de tweede helft waren de thuissuporters vooral bezig met het tijdrekken van de doelman van Excelsior. Elke keer dat Van Gassel de bal had, werd er hardop meegeteld vanaf de tribune.

NAC creëerde zeker nog kansen. Met name Moussa Soumano liet zijn klasse zien vanuit de punt van de aanval. Het enige waar het bij de 20-jarige Fransman, en de rest van het elftal aan ontbrak, was de afronding. Zo schoten de Bredanaars vaker op doel, maar konden ze het doel niet treffen.

En dus bleef het 0-2 in het Rat Verlegh Stadion. Het voetbal aan de kant van NAC was prima, maar de wedstrijd werd uiteindelijk beslist op momenten en die vielen voor NAC allemaal verkeerd, al was de rode kaart terecht.

Maand van de waarheid

Momenteel staat NAC op een gedeelde laatste plaats en is deze maand een hele belangrijke. De volgende wedstrijden zijn opeenvolgend tegen: Heracles, FC Volendam en Telstar. Dit zijn de grootste concurrenten in de strijd tegen degradatie en dus zal er gewonnen moeten worden.