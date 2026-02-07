Navigatie overslaan

Automobilist zwaargewond na crash in Eindhoven, weg bezaaid met brokstukken

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 08:01
Van de auto in Eindhoven bleef weinig over (foto: Persbureau Heitink).
Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een crash in de Marconilaan in Eindhoven. De auto waarin hij zat, brandde volledig uit. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder al uit de auto. Of deze eruit geslingerd is of dat hij werd bevrijd door mensen in de buurt is niet helemaal duidelijk. 

In de Marconilaan raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Dit gebeurde toen hij onder het spoor door was gereden in de Beukenlaan en richting het Marconiplein reed. De auto ramde een lichtmast op de verhoogde middenberm en kwam vervolgens op de andere weghelft tot stilstand. 

De schade aan de auto was enorm. Brokstukken van de auto belandden in de wijde omgeving. Een velg met remschijf en een deel van de ophanging eindigden bijna honderd meter verderop op een ventweg en beschadigden daar twee geparkeerde auto’s. De rest van de weg lag vol stukken deur, delen van de koplampen en glas.

De helft van het voertuig was aan de bestuurderskant opengereten. De auto vatte vrijwel meteen na de crash vlam. Vanwege de enorme klap kwamen veel mensen uit de aangrenzende wijk kijken wat er gebeurd was.

De brandweer heeft de auto geblust. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Voor het leven van de man zou worden gevreesd.

De brandweer bluste de auto na de crash in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
De automobilist reed onder meer een lichtmast aan gruzelementen (foto: Persbureau Heitink).
Na de crash in Eindhoven belandde een velg met remschijf bijna honderd meter verderop op een ventweg (foto: Persbureau Heitink).
De bestuurder van de auto is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht (foto: Persbureau Heitink).
