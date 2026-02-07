Pick-up door brand verwoest in Drunen, vermoedelijk opzet

Een pick-up aan de Schubertstraat in Drunen is vrijdagnacht door brand verwoest. Buurtbewoners ontdekten rond kwart voor twaalf vlammen aan de zijkant van de auto, bij de benzinedop, en waarschuwden de brandweer.

De brandweer, die op dat moment al in de kazerne was, kwam snel naar de Schubertstraat maar kon niet voorkomen dat de achterkant van de auto uitbrandde. Volgens de eigenaar is de pick-up total loss.

De politie heeft bij buurtbewoners camerabeelden bekeken. Op basis daarvan zijn er sterke aanwijzingen dat er sprake zou zijn van brandstichting.