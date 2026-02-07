Streep door plannen biomassacentrale Sabic: niet rendabel genoeg

Kunststofproducent Sabic uit Bergen op Zoom ziet definitief af van de bouw van een biomassacentrale. Door ‘gewijzigde marktomstandigheden’ is het project volgens het chemiebedrijf niet langer rendabel. Het bedrijf laat weten een hoger beroep bij de Raad van State in te trekken.

Het besluit om de stekker uit de houtgestookte biomassa-installatie te trekken, is al enige tijd geleden genomen, zegt Sabic-woordvoerder Alfred Dekker tegen ZuidWest TV. Door de hoge energieprijzen, strengere regelgeving en toenemende concurrentie uit Azië zou de installatie niet meer rendabel te maken zijn. Natuurvergunning

Sabic werkte sinds 2020 aan plannen voor de biomassacentrale, die waren bedoeld ter vervanging van de verouderde, gasgestookte warmtekrachtcentrale. De nieuwe installatie zou stoom en energie leveren aan Sabic en andere bedrijven op het industrieterrein, zonder fossiele brandstoffen uit te stoten. De provincie verleende hiervoor in mei 2022 een natuurvergunning.

Die vergunning hield geen stand na beroepen van milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Brabantse Milieufederatie. Volgens de rechter had de provincie onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zouden zijn voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Hoer beroep

Zowel Sabic als de provincie gingen daarop in hoger beroep. De Raad van State oordeelde dat de provincie de vergunning beter moest onderbouwen. Dat bleek juridisch complex, omdat sinds eind 2024 eerst moet worden aangetoond dat de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden afneemt. Sabic heeft het hoger beroep nu ingetrokken. Volgens Dekker blijft Sabic wel investeren in verduurzaming. “We blijven investeren in duurzame en betaalbare oplossingen voor onze energie- en warmtebehoefte. Daar liggen nog steeds grote uitdagingen.” Volgens Sabic staat het besluit los van de voorgenomen verkoop van bedrijfsonderdelen. “De plannen voor de biomassacentrale lagen er al langer. Dat er nu een streep door wordt gezet, is puur een bedrijfseconomisch besluit en heeft niets te maken met de voorgenomen overname."