Voorbijganger haalt man uit gecrashte auto, slachtoffer niet onder invloed

De automobilist die vrijdagnacht zwaargewond raakte bij een crash met zijn auto in de Marconilaan in Eindhoven was niet onder invloed van verdovende middelen. Dat laat een woordvoerster van de politie zaterdagochtend weten. De auto waarin het slachtoffer zat, brandde volledig uit.

In de Marconilaan raakte de bestuurder, een 27-jarige man uit Eindhoven, de macht over het stuur kwijt. De auto ramde een lichtmast op de verhoogde middenberm en kwam vervolgens op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder werd door een voorbijganger uit de auto gehaald.

De schade aan de auto was enorm. Brokstukken van de auto belandden in de wijde omgeving. Een velg met remschijf en een deel van de ophanging eindigden bijna honderd meter verderop op een ventweg en beschadigden daar twee geparkeerde auto’s. De rest van de weg lag vol stukken deur, delen van de koplampen en glas.

De helft van het gecrashte voertuig was aan de bestuurderskant opengereten. De auto vatte vrijwel meteen na het ongeluk vlam. De brandweer heeft de auto geblust.

Het slachtoffer werd met spoed in een ambulance naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Voor het leven van de man zou worden gevreesd, maar de politiewoordvoerster kon zaterdagochtend niets vertellen over de actuele toestand van het slachtoffer.