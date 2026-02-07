Bredanaar nieuwe minister Buitenlandse Zaken, Heijmans-topvrouw ook genoemd

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen uit Breda wordt minister van Buitenlandse Zaken in het nieuwe kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door het AD. Heleen Herbert van bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen wordt genoemd als minister van Economische Zaken.

Topvrouw Heleen Herbert van bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen was eerder regiodirecteur Zuid van de NS. Zij woont in Utrecht.

Bredanaar Berendsen (42) zit sinds 2019 in het Europees Parlement en was vijf jaar later lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Hij houdt zich onder meer bezig met industrie, energie en transport.

Brabanders op het pluche

Berendsen wordt bepaald niet de enige Brabander op het Haagse pluche. Van Rob Jetten uit Uden wisten we al dat hij de eerste Brabantse premier wordt sinds Dries van Agt (1977-1982).

Verder moet namens D66 oud-informateur Rianne Letschert uit Stiphout de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap worden. Letschert is nu bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Ze studeerde onder meer aan de Universiteit van Tilburg en was er ook hoogleraar.

Voor de VVD keert de huidige staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu Thierry Aartsen terug. Hij wordt minister van Werk en Participatie. Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk keert niet terug in het kabinet Jetten-I. Hij ruilt van plek met partijleider Dilan Yesilgöz en is voorgedragen als de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Sandra Palmen uit Cuijk (partijloos en voorheen NSC) zou staatssecretaris Herstel en Toeslagen blijven.

Het CDA wil niet op de berichten ingaan en brengt maandag de lijst met namen officieel naar buiten.