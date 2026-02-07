Waalre kampt met tekorten op handhaving: 'Wettelijke taak komt in gevaar'

De gemeente Waalre heeft moeite om genoeg personeel te vinden voor handhaving en veiligheid. Door de krappe arbeidsmarkt en het beperkte aanbod van handhavers is de organisatie kwetsbaar, schrijft het college van B&W in een raadsinformatiebrief. Uitval door ziekte of vertrek kan direct gevolgen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken.

Met name binnen het domein Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid (VTHV) is de situatie nijpend. De arbeidsmarkt is daar ‘structureel krap’ en het vinden van zowel vaste als tijdelijke krachten blijkt lastig.

Volgens het college is de bezetting binnen de gemeentelijke organisatie op veel plekken minimaal, schrijft Studio040 . “Veel functies zijn enkelvoudig ingevuld, met weinig uitwijkmogelijkheden”, zo staat in de brief. Dat betekent dat handhaving onder druk komt te staan als medewerkers wegvallen door bijvoorbeeld ziekte, verlof of pensionering.

Om de continuïteit te waarborgen, maakt Waalre relatief veel gebruik van externe inhuur. “Niet omdat we dat willen, maar omdat het noodzakelijk is om onze taken richting inwoners te blijven uitvoeren”, aldus het college. De hoge tarieven van externe krachten maken die keuze ingewikkeld.

Alternatieven

Externe inhuur is volgens het gemeentebestuur een noodgreep. Eerst worden andere opties overwogen. Zo is eerst gekeken of werk intern kan worden opgevangen of regionaal kan worden opgelost. Pas als dat niet lukt, wordt tijdelijke externe inzet overwogen.

De gemeente werkt aan structurele oplossingen, zoals regionale samenwerking, het opleiden van zij-instromers en het aanbieden van ontwikkelplekken voor jonge professionals. “Dat vraagt investeringen en begeleiding, terwijl ervaren krachten juist schaars zijn”, erkent het college.

Kosten

Hoewel Waalre relatief vaak externe krachten inzet bij de afdeling handhaving, zijn de kosten daarvan volgens het college niet hoger dan bij vergelijkbare gemeenten. In vergelijking met andere gemeenten tot 25 duizend inwoners of omliggende gemeenten blijkt zelfs dat Waalre onder het gemiddelde zit als het gaat om uitgaven aan flexibel personeel.