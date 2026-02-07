Navigatie overslaan

Elize (61) uit Eethen vermist, woensdagavond voor het laatst gezien

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 12:20
De vermiste Elize (foto: Politie).
De 61-jarige Elize uit Eethen wordt sinds donderdag vermist. Woensdagavond werd zij voor het laatst in haar huis gezien door haar zoon. Elize is vermoedelijk richting Drongelen gelopen.

De vrouw draagt vermoedelijk een witte lange winterjas, lichtblauwe broek en zwarte laarsjes. Ze heeft een slank postuur.

De politie is op zoek naar Elize en wil in contact komen met mensen die haar hebben gezien, gesproken of weten waar ze is.

