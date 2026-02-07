Foutje bedankt: loods moet worden gesloopt om carnavalswagen te redden

Een rekenfout met pijnlijke gevolgen in Schaijk. Eerst kon carnavalsvereniging Goei Geknoei geen plek vinden om een praalwagen te bouwen. En nu blijkt de wagen te groot om de loods te verlaten. Oplossing: slopen die boel! En dan niet de wagen, maar de loods.

De mannen van carnavalsvereniging Goei Geknoei staan triomfantelijk voor de loods waar hun carnavalswagen wordt gebouwd. Onoverwinnelijk ogen ze, want het carnavalsfeest laten ze zich door niets of niemand afpakken. Ook niet door een loods die té klein blijkt voor hun carnavalswagen.

De wagen past niet meer door de uitgang naar buiten. En dus wordt er grof geschut tevoorschijn gehaald. Het Brabants Buske kijkt toe hoe de mannen de loods te lijf gaan.

Inschattingsfout

De gevel wordt onder handen genomen door mannen met een slijptol. Een graafmachine dient de genadeklap toe. Achter de knoppen zit Ivo Leenders heel relaxed. "De carnavalswagen staat helemaal aan de andere kant van de schuur, zo'n vijf meter. Daar kan niks mee gebeuren", zegt hij rustig.