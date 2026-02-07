Foutje bedankt: loods moet worden gesloopt om carnavalswagen te redden
Een rekenfout met pijnlijke gevolgen in Schaijk. Eerst kon carnavalsvereniging Goei Geknoei geen plek vinden om een praalwagen te bouwen. En nu blijkt de wagen te groot om de loods te verlaten. Oplossing: slopen die boel! En dan niet de wagen, maar de loods.
De mannen van carnavalsvereniging Goei Geknoei staan triomfantelijk voor de loods waar hun carnavalswagen wordt gebouwd. Onoverwinnelijk ogen ze, want het carnavalsfeest laten ze zich door niets of niemand afpakken. Ook niet door een loods die té klein blijkt voor hun carnavalswagen.
De wagen past niet meer door de uitgang naar buiten. En dus wordt er grof geschut tevoorschijn gehaald. Het Brabants Buske kijkt toe hoe de mannen de loods te lijf gaan.
Inschattingsfout
De gevel wordt onder handen genomen door mannen met een slijptol. Een graafmachine dient de genadeklap toe. Achter de knoppen zit Ivo Leenders heel relaxed. "De carnavalswagen staat helemaal aan de andere kant van de schuur, zo'n vijf meter. Daar kan niks mee gebeuren", zegt hij rustig.
Over de loods maakt hij zich minder druk. Maar eigenaar Bert de Bruin blijft verrassend positief. "Da kumt helemoal goed", probeert hij misschien zichzelf te overtuigen.
Het had niet veel gescheeld of de carnavalsvereniging had helemaal géén carnavalswagen kunnen bouwen. Net als veel andere carnavalsverenigingen kon Goei Geknoei geen geschikte bouwlocatie vinden. Totdat Bert de Bruin uit Reek zijn schuur beschikbaar stelde. Zo kon er eindelijk flink aan de wagen gebouwd worden. Misschien iets té flink, want iemand merkte op dat de wagen niet meer naar buiten kon.
"We hadden twee opties toen we erachter kwamen dat de wagen te groot was", legt Bert uit. "Of alle mensen die de carnavalsoptocht wilde zien door de schuur heen loodsen, of de opening van de schuur groter te maken." Een flinke stofwolk waait op van het naar beneden vallende puin. "Het werd die tweede optie", lacht Bert.
Bijna bevrijd
Na veel slijpen, hameren en een laatste genadeklap van de graafmachine, sneuvelt de voorgevel. Vanonder een wit zeil piept de voorkant van de carnavalswagen naar buiten. "Toch net wat groter gebouwd dan de bedoeling was", zegt verenigingslid Michiel Berkelmans.
De gevel ligt op de grond, maar de wagen staat nog vast. Een paar draagbalken kunnen niet zomaar gesloopt worden. De mannen van Goei Geknoei hebben er vertrouwen in dat hun praalwagen in de komende week bevrijd zal worden en gewoon mag pronken tijdens de optocht. Of ze leren van deze fout? "Het kan zomaar volgend jaar nog een keer gebeuren. Da witte nooit nie", lacht Michiel.