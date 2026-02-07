Nieuwe tegenslag voor PSV'er Pléa: 'Stap terug om er 3 vooruit te zetten'

PSV-voetballer Alassane Pléa moet binnenkort weer worden geopereerd. De spits staat al sinds het begin van de competitie buitenspel met een zware knieblessure. De nieuwe ingreep moet het herstel bevorderen.

De ervaren aanvaller liep de blessure half augustus op tijdens het uitduel met FC Twente. “We wisten vooraf dat het een revalidatie met een zekere onvoorspelbaarheid zou worden”, vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV. “Alassane zet nu een stapje terug, om er daarna hopelijk weer drie vooruit te zetten.”

De operatie wordt in Frankrijk uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de medische staf van PSV. Die is erbij om optimale begeleiding te waarborgen. Het is nog te vroeg om een datum vast te stellen waarop Pléa weer wedstrijdfit zal zijn.

“Mijn motivatie en inzet zijn volledig intact”, voegt Pléa toe. “Ik werk met grote vastberadenheid en hoop tegen het einde van dit seizoen nog een bijdrage aan het teamsucces te kunnen leveren.”

Hieronder zie je hoe Pléa geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd tegen FC Twente: