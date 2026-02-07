Dit dorp heeft de eerste carnavalsoptocht van het jaar

Carnaval is pas over een week, maar Wouwse Plantage heeft zaterdag traditioneel de Brabantse primeur met de eerste carnavalsoptocht. In Mastepinnelaand laten wagenbouwers uit de regio zien wat ze hebben gebouwd.

Vrolijke en opvallende carnavalsoutfits en carnavalswagens: Wouwse Plantage wacht carnaval niet af. Het motto van het voorproefje van carnaval dit jaar is 'Edde oe eigen loate strikke'. 29 deelnemers doen mee aan de optocht.

Carnavalliefhebbers uit de wijde omtrek kwamen op de optocht af als publiek, maar ook met wagens. De kleinere wagens zijn lokaler. "Het is een heel mooie mix in de optocht", zegt voorzitter Erik van Turnhout. "Veel groepen komen uit het dorp. Voor iedereen is het testen, proeven en in de stemming komen. Gelukkig is daar weinig voor nodig."

Feesten

Een vrouw is al helemaal in de carnavalsstemming. Ze is er nu voor het eerst bij, omdat "we feestbeesten zijn". Ze woont dichtbij. "Dus wij dachten: wij komen even feesten hier." Een man heeft gisteren al carnaval gevierd. "Vandaag gaan we weer verder, ik probeer twee weken door te gaan. Carnaval kan nooit genoeg zijn."