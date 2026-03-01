Angelo (21) overleed door vergiftiging op vakantie: 'We houden hem levend'

Toen Samantha uit Breda haar 21-jarige broertje Angelo uitzwaaide voor zijn vakantie met vrienden naar Spanje, had ze nooit verwacht dat dit de laatste keer zou zijn dat ze hem zou zien. "Ik had hem over een paar dagen gewoon weer bij mij op de bank verwacht."

Het is een mooie, warme zomeravond in 2024. Om een beetje af te koelen, wil Samantha samen met haar gezin even spelen in het zwembad dat opgezet staat in hun tuin. Als de deurbel gaat, doet de negenjarige dochter van Samantha de deur open. "Mama, een vriend van Angelo staat voor de deur", roept ze naar haar moeder. Angelo is het kleine broertje van Samantha. Ondanks dat Samantha zestien was toen hij werd geboren, is hun band altijd sterk geweest. "Onze moeder overleed aan de gevolgen van kanker toen Angelo pas negen jaar oud was. Hij had vier grote zussen, die zich allemaal over hem ontfermden. Ik woonde om de hoek van ons ouderlijk huis, dus Angelo hoefde maar de straat uit te lopen en hij stond bij ons voor de deur."

"Ik dacht vooral: laat hem genieten met zijn vrienden. Over een paar dagen is hij weer thuis."

Geregeld slaapt bij zijn grote zus, hij speelt met zijn nichtje en neefje of kruipt bij Samantha thuis achter de Playstation. Angelo staat midden in het leven. Hij werkt hard, geniet van de tijd met zijn familie en gaat graag met zijn vriendengroepen op stap. "Angelo had een grote vriendenkring. Zo had hij meerdere vriendengroepen die hij vaak zag: in Bavel, Hoge Vught en nog een ander in Molenschot. Ondanks dat Angelo zelf in Breda-Noord woonde, stapte hij altijd op de fiets om met zijn vrienden te zijn." En ook bij zijn vrienden vindt Angelo een warm thuis. "Hij mocht altijd blijven slapen, omdat hij anders zo ver moest fietsen na het stappen. Een warm bed en een tandenborstel stonden altijd klaar."

Angelo (links) samen met zijn vriendengroep uit Bavel op vakantie (privéfoto).

In de zomer van 2024 gaat Angelo samen met de vriendengroep uit Bavel op vakantie. "Angelo was veel, maar niet echt georganiseerd", vertelt Samantha met een lach. "De dag voordat hij in het vliegtuig zou stappen, appte hij me nog of ik een koffer voor hem had. Dat hij die zelf niet had, besefte hij pas op het laatste moment." Samantha haalt de kleine roze koffer van haar dochtertje van zolder. En dat hij met een kinderkoffertje op vakantie ging met zijn vrienden? Dat maakte Angelo helemaal niets uit. "Zijn spullen konden mee, dat was het belangrijkst."



Ze zwaait haar kleine broertje uit en hij vertrekt. "Tijdens de vakantie hadden we contact via WhatsApp, maar ik dacht vooral: laat hem genieten met zijn vrienden. Over een paar dagen is hij weer thuis."

Angelo als kleine jongen tijdens de bruiloft van zijn moeder en vader (privéarchief).

Maar tijdens de vakantie krijgt Samantha bezoek van een vriend van Angelo. Ze ziet aan zijn gezicht ziet ze direct dat er iets mis is. "Ik zag dat hij me iets moest vertellen, maar het lukte gewoon niet", vertelt Samantha. Uiteindelijk krijgt hij de woorden over zijn lippen: Angelo is overleden. Hij had een telefoontje uit Spanje gekregen en het was aan hem om het verschrikkelijke nieuws aan de familie door te geven. "Je weet alleen dat Angelo er niet meer is, maar dat wil je niet geloven."

"Wij moesten hem gaan vertellen dat het enige wat hij nog had, was kwijtgeraakt."

Samantha loopt samen met haar zus naar hun stiefvader toe. "Ondanks dat hij maar een paar straten verder woonde, voelde dit als de langste tocht van mijn leven. Wij moesten hem gaan vertellen dat hij het enige wat hij nog had, was kwijtgeraakt." Uiteindelijk krijgt de familie contact met de vrienden van Angelo, waarmee hij op vakantie in Spanje was. "De jongens stonden buiten hun gehuurde villa in Mallorca. We spraken met een hele lieve vriend van Angelo. Hij was degene die hem had gevonden." Hij vertelt over de avond ervoor, toen de vrienden in Mallorca op stap gingen. Het was een gezellige avond. Angelo was na het stappen nog even onder de douche gesprongen. Terwijl de rest van de jongens al naar bed was, kwam Angelo niet meer uit de badkamer. "Daar keken ze niet van op. Zo is Angelo eerder ook in slaap gevallen in een leeg bad tijdens een vakantie. Ze zijn gewoon gaan slapen."

"Mijn broertje ging op vakantie en kwam nooit meer terug."

In de ochtend vond de vriend van Angelo hem. Eerst dacht hij dat Angelo sliep, maar al snel had hij door dat het foute boel was. "Hij heeft Angelo nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten." Angelo was al overleden, aan een koolstofmonoxidevergiftiging. "Mijn broertje ging op vakantie en kwam nooit meer terug. Dat is niet iets wat je zomaar een plek geeft."

Angelo samen met zijn vrienden in Mallorca, enkele dagen voor zijn overlijden. (privéfoto)

Het is nu anderhalf jaar na het overlijden van Angelo, maar de familie zit nog midden in het verlies. Zo loopt er nog een rechtszaak tegen de verhuurder van de villa, want de koolstofmonoxidevergiftiging bleek het gevolg van achterstallig onderhoud. Door een vogelnest in de gasafvoer konden de giftige stoffen niet ontsnappen. "Je was verzekerd van een leuke tijd als Angelo erbij was", vertelt een van zijn vrienden tijdens de uitvaart. "De ochtend dat we op vakantie gingen en we Angelo aan zagen komen in zijn roze trui en met zijn roze koffer, wisten we dat het een mooie week zou worden." Samen met de vrienden die Angelo zo liefhadden en haar familie, houdt Samantha Angelo nu dichtbij. Ze komen vaak samen, drinken een biertje in zijn favoriete stamkroeg of eten samen een zakje paprikachips. Zijn lievelingssmaak.



"Zijn vrienden dragen Angelo echt met zich mee", vertelt ze. "Zo komen ze vaak langs om met mijn zoon een balletje te trappen, zoals mijn broertje dat ook graag deed. Zij zijn een stukje van Angelo, net als wij. Zo houden we hem levend."

De rouwstoet tijdens de uitvaart van Angelo. (privéarchief)