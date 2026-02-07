Navigatie overslaan

Landelijke storing systeem meldkamers: problemen in Brabant beperkt

Vandaag om 15:36 • Aangepast vandaag om 19:19
Een regionale meldkamer (foto: ANP/Mats van Soolingen).
Het meldkamersysteem van de hulpdiensten kampte zaterdagmiddag met een landelijke storing. Het spoednummer 112 was in Brabant normaal bereikbaar, lieten de veiligheidsregio's weten. Het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 was moeilijker bereikbaar, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie.

In de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord werden oproepen via 112 direct aangenomen. "Betracht geen terughoudendheid bij het melden van calamiteiten en incidenten", zei de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op X.

In de rest van het land kon het tussen drie en zeven uur langer duren voordat bellers iemand aan de lijn kregen als ze 112 belden. Ook bij het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 stonden melders langer in de wacht.

Rond zeven uur lieten de veiligheidsregio's weten dat de problemen waren opgelost.

