Landelijke storing systeem meldkamers: problemen in Brabant blijven beperkt

Het meldkamersysteem van de hulpdiensten kampt zaterdagmiddag met een landelijke storing. Het spoednummer 112 is in Brabant normaal bereikbaar, laten de veiligheidsregio's weten. Het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 is moeilijker bereikbaar, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie.

In de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord worden oproepen via 112 direct aangenomen. "Betracht geen terughoudendheid bij het melden van calamiteiten en incidenten", meldt veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op X.

In de rest van het land kan het langer duren voordat bellers iemand aan de lijn krijgen als ze 112 bellen. Ook bij het politienummer voor niet-spoedzaken 0900-8844 staan bellers langer in de wacht. De politie adviseert bellers die geen contact krijgen om later terug te bellen of gebruik te maken van het meldingsformulier op politie.nl. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.