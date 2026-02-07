Jongen bedreigt en berooft 17-jarige van fatbike in Etten-Leur

Een jongen heeft vrijdagavond in park Grote Toer in Etten-Leur een andere jongen (17) met een wapen bedreigd en zijn fatbike gestolen. De verdachte vluchtte, maar de politie kon hem zaterdagochtend aanhouden.

Een jongen reed rond negen uur 's avonds op zijn fatbike door het park toen hij plots werd tegengehouden. Een andere jongen bedreigde hem met een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Het is nog niet duidelijk of het ook echt een vuurwapen was.

De fietser moest zijn fatbike afstaan, daarna vluchtte de jongen. De politie startte direct een onderzoek en kon zaterdagochtend vroeg een minderjarige verdachte aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog.