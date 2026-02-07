Nieky Holzken verliest gevecht om wereldtitel boksen

Nieky Holzken is er niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven. De 42-jarige Helmonder vocht zaterdagavond voor de wereldtitel in de World Boxing Federation (WBF), maar verloor in eigen stad van de Duitser Besir Ay.

De VEKA Sporthal in Helmond stroomde zaterdag vol met dik 1000 liefhebbers, die veelal voor het gevecht van Holzken kwamen. De Helmonder ging voor de wereldtitel boksen, nadat hij eerder zeven keer wereldkampioen kickboksen werd.

De fans zagen een spectaculaire wedstrijd die lange tijd gelijk op ging. Uiteindelijk wees de jury na twaalf rondes de Duitser aan als winnaar. Holzken was na afloop teleurgesteld en realistisch. "Ik moet erover na gaan denken of dit mijn laatste partij was. Het hart wil wel, maar mijn lichaam werkte vandaag niet mee."