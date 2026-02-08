Man buiten bewustzijn gevonden op voetpad in Valkenswaard

Een man raakte zaterdagnacht buiten bewustzijn op de Tienendreef in Valkenswaard. Voorbijgangers vonden hem daar rond halfeen 's nachts. De man lag op het voetpad bij de bushalte in Dommelen. Hij was even aanspreekbaar en viel toen weg.

Toen de ambulance aankwam op de Tienendreef kwam de man weer een beetje bij. De man is in de ambulance verder nagekeken en is meegenomen naar een ziekenhuis. De man kwam van een carnavalsfeestje op de Markt in Valkenswaard. Vermoedelijk was er drank in het spel.