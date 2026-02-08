Navigatie overslaan

Man buiten bewustzijn gevonden op voetpad in Valkenswaard

Vandaag om 05:43
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.


Een man raakte zaterdagnacht buiten bewustzijn op de Tienendreef in Valkenswaard. Voorbijgangers vonden hem daar rond halfeen 's nachts. De man lag op het voetpad bij de bushalte in Dommelen. Hij was even aanspreekbaar en viel toen weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de ambulance aankwam op de Tienendreef kwam de man weer een beetje bij. De man is in de ambulance verder nagekeken en is meegenomen naar een ziekenhuis. De man kwam van een carnavalsfeestje op de Markt in Valkenswaard. Vermoedelijk was er drank in het spel.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.