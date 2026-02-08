Explosie op balkon van huis in Breda, ruiten gesneuveld

Op het balkon van een huis aan de Maasdijk in Breda vond zaterdagnacht een explosie plaats. Het balkon bevindt zich op de eerste etage. Door de explosie zijn ruiten gesneuveld.

Buurtbewoners werden rond kwart voor vijf 's nachts wakker van de harde knal. De brandweer kwam om de situatie veilig te stellen. De politie sloot de straat af en is een onderzoek gestart.

Wat de explosie heeft veroorzaakt, is op dit moment onduidelijk. Voor zover bekend zou niemand gewond zijn geraakt.