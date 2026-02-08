Explosief op balkon appartement gegooid terwijl vrouw en kind binnen zijn

Een explosie verwoestte zaterdagnacht de ruiten van een appartement aan de Maasdijk in Breda. Er was een explosief op het balkon van het appartement gegooid. De woonkamer is een grote ravage, laat de politie weten.

In het huis waren op het moment van de ontploffing een vrouw en kind aanwezig, zij raakten niet gewond.

Buurtbewoners werden rond kwart voor vijf 's nachts wakker van de harde knal. De brandweer kwam om de situatie veilig te stellen. De politie sloot de straat af en is een onderzoek gestart.