Navigatie overslaan
VIDEO

Explosief op balkon appartement gegooid terwijl vrouw en kind binnen zijn

Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 10:22

Een explosie verwoestte zaterdagnacht de ruiten van een appartement aan de Maasdijk in Breda. Er was een explosief op het balkon van het appartement gegooid. De woonkamer is een grote ravage, laat de politie weten.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In het huis waren op het moment van de ontploffing een vrouw en kind aanwezig, zij raakten niet gewond.  

Buurtbewoners werden rond kwart voor vijf 's nachts wakker van de harde knal. De brandweer kwam om de situatie veilig te stellen. De politie sloot de straat af en is een onderzoek gestart.

De politie doet onderzoek na de explosie in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De politie doet onderzoek na de explosie in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Vanwege het politieonderzoek naar de ontploffing aan de Maasdijk in Breda werd de omgeving afgesloten (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Vanwege het politieonderzoek naar de ontploffing aan de Maasdijk in Breda werd de omgeving afgesloten (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.