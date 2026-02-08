Navigatie overslaan
Ravage nadat explosief ontploft op balkon, vrouw en kind met de schrik vrij

Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 11:26

Op het balkon van een appartement aan de Maasdijk in Breda is zaterdagnacht een explosief gegooid. Het explosief ging af en zorgde voor een flinke ravage in de woonkamer. 

Op het moment van de explosie waren een vrouw en kind aanwezig, zij raakten niet gewond.

Buurtbewoners werden rond kwart voor vijf 's nachts wakker van de harde knal. De brandweer werd opgeroepen om het appartement te controleren. De politie doet in de buurt onderzoek.

De politie doet onderzoek na de explosie in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Vanwege het politieonderzoek naar de ontploffing aan de Maasdijk in Breda werd de omgeving afgesloten (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
