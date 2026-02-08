Zeiler is te vermoeid om te varen en belt 112, zoekactie door hulpdiensten

De politie en brandweer hebben zaterdagnacht de Maas van Heusden tot Hedel afgezocht op zoek naar iemand in een zeilbootje. De hulpdiensten waren gebeld door een man die zei dat hij in dit bootje zat. Zondagochtend werd de man met behulp van een politiehelikopter in goede gezondheid gevonden.

De man vertelde aan de hulpdiensten dat het bootje stuurloos was en hij zo vermoeid was dat hij niet meer naar de kant kon komen.

In een speedboot zochten de hulpverleners de Maas af, maar de man in het bootje werd lange tijd niet gevonden. De melder kon niet meer teruggebeld worden. Daarom vermoedde de politie dat het om een valse melding ging. Schippers werden voor de zekerheid gewaarschuwd.

Gespot door politiehelikopter

Zondagochtend bleek dat het wel degelijk om een echte melding ging: de wijkagent van Empel meldt dat de politiehelikopter het bootje heeft gespot.

De man is 'in goede gezondheid aangetroffen', meldt de wijkagent. "De man is meegenomen naar het bureau, zodat hij zich kon opwarmen en het een en ander kon regelen."