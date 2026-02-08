Navigatie overslaan

Zoektocht op Maas naar bootje, politie houdt rekening met valse melding

Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 09:02
De politie en brandweer hebben zaterdagnacht de Maas van Heusden tot Hedel afgezocht op zoek naar iemand in een zeilbootje. De hulpdiensten waren gebeld door een man die zei dat 'ie in dit bootje zat, dat die stuurloos was en dat hij zo vermoeid was dat hij niet meer naar de kant kon komen. 

In een speedboot zochten de hulpverleners de Maas af, maar de man in het bootje werd niet gevonden. De melder kon niet meer teruggebeld worden. Daarom vermoedt de politie dat het weleens een valse melding zou kunnen zijn. Schippers zijn voor de zekerheid wel gewaarschuwd. 

