Misdraag je je in één kroeg? Dan kom je in deze stad nergens meer binnen

Misdraag je je tijdens het stappen in Eindhoven in de ene kroeg? Dan kom je andere horecagelegenheden ook niet meer in. Deze maandag maken de gezamenlijke horeca bekend dat overlastgevers risico lopen om een collectieve horecaontzegging (CHO) te krijgen. Met zo'n CHO op zak kom je drie maanden tot maximaal twee jaar bijna geen een horecabedrijf in Eindhoven meer in.

Eindhoven is na Den Bosch, Tilburg, Roosendaal en Oosterhout de vijfde plaats in Brabant waar onrustzoekende stappers op deze manier worden aangepakt. Eindhoven is al een paar jaar bezig met de invoering van de horecaontzegging. Eigenlijk wilde Eindhoven de maatregel al eerder invoeren, maar dat lukte niet door gedoe met privacywetgeving. "Dat heeft heel lang geduurd. We moeten volgens protocollen werken. Die zijn nu allemaal getekend. We wilden dit wel vóór carnaval in werking zetten", zegt Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Eindhoven.

"Als wij constateren dat iemand met een ontzegging toch in de horeca is, kunnen we dat zien in het systeem", legt Bakker uit. In dat systeem staan onder meer persoonsgegevens en foto’s. "Als wij een zo iemand zien, kunnen wij direct een melding maken bij de politie." De ontzegging geldt voor alle deelnemende horecabedrijven in Eindhoven. Het gaat daarbij niet alleen om kroegen op en rondom het Stratumseind die in de nachtelijke uren, maar ook om koffiebarretjes die overdag open zijn en restaurants.

"Het is nooit leuk om te moeten uitleggen dat je niet mee uit kunt, omdat je een horecaverbod hebt."

Bakker hoopt vooral dat de ontzegging mensen ervan weerhoudt om overlast te veroorzaken. "Het is nooit leuk om te moeten uitleggen dat je niet mee uit kunt, omdat je een horecaverbod hebt." Wie met een ontzegging weigert vrijwillig te vertrekken, kan worden aangehouden en vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). De horeca werkt nauw samen met de politie en de gemeente Eindhoven. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem vindt dat horeca hiermee 'hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig en gastvrij uitgaansleven', zegt hij in een persbericht. De politie was volgens horecaman Bakker aanvankelijk nog terughoudend. "Zij wilden weten hoe wij dit konden inrichten. Die vragen hebben we beantwoord en nu zijn ze enthousiast om mee te doen."