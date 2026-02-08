Vrouw (77) die wandelt met rollator beroofd in Breda

Een 77- jarige vrouw is zaterdagochtend beroofd toen ze kwart over elf en kwart voor twaalf over de Lorentzstraat in Breda liep. Het slachtoffer liep met een rollator. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

De dader pakte de vrouw met geweld van achteren vast en pakte haar handtas, waardoor ze viel. Daarna ging hij met haar tas ervandoor.

De verdachte is een man die zo'n twintig jaar oud wordt geschat. Hij is slank, en droeg een blauwe jas met capuchon en een zwarte broek. In de gestolen handtas zat onder meer een portemonnee met pasjes en geld.

Nog een beroving

De politie vermoedt dat de dader dezelfde is als degene die donderdagavond toesloeg op de Overakkerstraat. Die straat sluit praktisch aan op de Lorentzstraat, de plek van de beroving van zaterdag. Ook toen was een oudere vrouw - een 78-jarige - het slachtoffer.

Van haar werd tijdens een avondwandeling met haar man haar tas van haar schouder getrokken. Door de ruk viel de vrouw en belandde ze in de bosjes. Daarbij bezeerde ze zich.